Азербайджан и Иран провели консультации

15 апреля 2025 года в Тегеране состоялись очередные консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Исламской Республики Иран, сообщает Day.Az.

Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, иранскую - генеральный директор МИД Ирана Моджтаба Шасти Карими.

В консультациях приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Иране, Генконсульства в Тебризе, а также представители внешнеполитических ведомств, министерств юстиции, внутренних дел, миграционных и пограничных служб обеих стран.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы консульского сотрудничества, вопросы защиты прав и законных интересов граждан, консульско-правовую помощь, а также договорились активизировать совместные усилия по преодолению возникающих трудностей.

В рамках консультаций состоялся обмен мнениями по взаимодействию между профильными структурами в сфере юстиции, миграции, внутренних дел, пограничного и таможенного контроля. Особое внимание было уделено необходимости укрепления сотрудничества в этих направлениях.

Также в ходе визита азербайджанскую делегацию принял заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде.