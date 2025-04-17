https://news.day.az/economy/1745552.html В трех портах Азербайджана восстановлено судоходство - ФОТО Восстановлен выход судов в порты Алят, Говсан и Сангачал. Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщила Trend пресс-секретарь Государственного морского и портового агентства Парвана Иманова. Она отметила, что движение судов в акватории Каспийского моря будет полностью восстановлено к полудню при благоприятных погодных условиях.
В трех портах Азербайджана восстановлено судоходство - ФОТО
Восстановлен выход судов в порты Алят, Говсан и Сангачал.
Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщила Trend пресс-секретарь Государственного морского и портового агентства Парвана Иманова.
Она отметила, что движение судов в акватории Каспийского моря будет полностью восстановлено к полудню при благоприятных погодных условиях.
Отметим, что ранее вход и выход судов из всех портов Азербайджана были временно приостановлены. Все суда, находящиеся под флагами как Азербайджана, так и других стран, были переведены на якорные стоянки и в безопасные укрытия.
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