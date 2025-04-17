https://news.day.az/politics/1745704.html Обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики на 2024-2025 годы", состоялась экспертная встреча по вопросам сотрудничества между Военно-воздушными силами (ВВС) двух стран.
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии
В соответствии с "Планом двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики на 2024-2025 годы", состоялась экспертная встреча по вопросам сотрудничества между Военно-воздушными силами (ВВС) двух стран.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду тем, представляющих взаимный интерес.
В ходе встречи была особо отмечена значимость подобных мероприятий, проводимых в целях обмена опытом.
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