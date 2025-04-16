Apple выпустит безрамочный iPhone

Первый складной iPhone получит не только прорывной форм-фактор для компании, но и подэкранную камеру, что позволит Apple избавиться от вырезов и отверстий. Об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, решение с подэкранной камерой позволит Apple сделать безрамочный складной дисплей без вырезов с диагональю 7,76 дюйма и разрешением 2713x1920 пикселей. Внешний 5,49-дюймовый экран, в свою очередь, сохранит традиционное отверстие для камеры.

Однако внедрение подэкранной камеры сопряжено с определенными трудностями: в настоящее время уровень пропускания света в области камеры не соответствует стандартам, которые установлены для современных мобильных устройств.

Компания Apple, известная высокими требованиями, должна преодолеть эти технические препятствия, чтобы оправдать ожидания пользователей. Возможно, ближе к выпуску устройства планы компании будут скорректированы и свет увидит iPhone Fold с привычным вырезом Dynamic Island.

Известно, что массовое производство складного iPhone запланировано на вторую половину 2027 года.