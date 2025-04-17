В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом

Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Высокопоставленные европейские чиновники обеспокоены поездкой премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон в четверг для встречи с президентом Дональдом Трампом, поскольку торговые переговоры находятся на грани срыва. Но они также знают, что она может стать для них лучшим шансом ослабить трансатлантическую напряженность", - говорится в материале.