https://news.day.az/world/1745494.html В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Европе обеспокоились из-за встречи Мелони с Трампом
Чиновники в Европе обеспокоены планами премьер-министра Италии Джорджии Мелони встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Высокопоставленные европейские чиновники обеспокоены поездкой премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон в четверг для встречи с президентом Дональдом Трампом, поскольку торговые переговоры находятся на грани срыва. Но они также знают, что она может стать для них лучшим шансом ослабить трансатлантическую напряженность", - говорится в материале.
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