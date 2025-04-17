Обсуждено торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном

Состоялся обмен мнениями по продвижению взаимных инвестиций с Узбекистаном, реализации совместных проектов и укреплению делового партнерства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Так, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в формате видеоконференции. На встрече было подчеркнуто, что в развитии двусторонних отношений между Узбекистаном и Азербайджаном особую роль играют политическая воля глав государств, визиты на высоком уровне, а также проводимые встречи и мероприятия. Отмечено, что между двумя странами существует большой потенциал для эффективного сотрудничества в таких направлениях, как инвестиции, промышленные зоны Азербайджана, и в частности организация совместного производства в пищевой и промышленной сферах в Карабахе. Было доведено до внимания, что работа по реализации этих возможностей продолжается.

Стороны с удовлетворением отметили интенсивное развитие азербайджано-узбекских экономических связей, поделились мнениями о развитии сотрудничества в области инвестиций и реализации совместных проектов.

В рамках встречи состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджано-узбекской инвестиционной компании. На заседании были обсуждены вопросы стимулирования взаимных инвестиций и укрепления делового партнерства.