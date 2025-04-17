Совместная рабочая группа Азербайджана и Словении определит приоритетные направления сотрудничества

С точки зрения политического сотрудничества, с удовлетворением хочу отметить 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словенией. За этот период мы видим, что отношения между нашими странами приобрели форму хорошего, интенсивного и искреннего диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной со словенским коллегой пресс-конференции в Баку, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что, учитывая экономический потенциал, уровень развития двух стран, можно добиться больших успехов в ряде направлений.

"Последние достижения радуют нас, однако, конечно, пока рано останавливаться на достигнутом. Мы обсудили конкретные соглашения в энергетической сфере, и считаем, что это очень важный этап. Подписанное соглашение откроет новые возможности для сотрудничества наших стран в этой области", отметил он.

Глава МИД добавил, что состоявшаяся сегодня впервые встреча совместной рабочей группы станет важным инструментом в определении направлений развития в тех или иных сферах.

"Мы хотим, чтобы такие встречи проходили на регулярной основе, и думаем, что так и будет. Параллельно с этой встречей планируется проведение бизнес-форума. Мы рассчитываем на практические результаты уже в 2026 году - в год 30-летия установления дипломатических отношений", - отметил Дж.Байрамов.