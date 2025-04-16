Азербайджан представлен на международном фестивале в Малайзии

На фестивале "Международный день", который прошёл в международной школе Куала-Лумпура (The International School of Kuala Lumpur), был представлен и Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Также в фестивале приняли участие представители таких стран, как Бразилия, Малайзия, Сингапур, Италия, Япония, Норвегия, Венесуэла, Индия, Китай, Канада, США, Португалия, Йемен, Южная Корея, Египет, Марокко, Таиланд, Колумбия, Вьетнам и Индонезия.

В уголке Азербайджана, организованном активистами азербайджанской общины Нарминой Джаббаровой и Айгюн Бапной, чьи дети учатся в этой школе, были представлены сувениры, келагаи, блюда и продукция, отражающие историю, культуру, национальные традиции и кухню нашей страны.

Посетителям была предоставлена ​​подробная информация о нашей стране и даны ответы на интересующие их вопросы. Также посетителей угощали блюдами национальной кухни.

Отметим, что подобные мероприятия, в которых регулярно принимают участие диаспорские организации и активисты, имеют важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры в зарубежных странах.