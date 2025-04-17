https://news.day.az/world/1745518.html Сильный град нанес серьезный ущерб Исламабаду - ВИДЕО Сильный град нанес серьезный ущерб столице Пакистана Исламабаду. Сообщается об огромном количестве повреждённых автомобилей и разбитых окнах домов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный град нанес серьезный ущерб Исламабаду - ВИДЕО
Сильный град нанес серьезный ущерб столице Пакистана Исламабаду. Сообщается об огромном количестве повреждённых автомобилей и разбитых окнах домов.
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