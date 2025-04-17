Сильный град нанес серьезный ущерб Исламабаду

Сильный град нанес серьезный ущерб столице Пакистана Исламабаду. Сообщается об огромном количестве повреждённых автомобилей и разбитых окнах домов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.