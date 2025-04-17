Пашинян назвал "карабахское движение" угрозой для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "карабахское движение" представляет собой угрозу для армянской государственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе выступления в парламенте Пашинян подчеркнул, что любые попытки возобновить это движение будут иметь разрушительные последствия для страны.

По его словам, после обретения независимости в Армении была сформирована государственная система, основным приоритетом которой стало урегулирование карабахского вопроса - в ущерб другим важным аспектам внутренней политики.

Глава правительства отметил, что продолжение "карабахского движения" представляет опасность, так как, по его мнению, оно использовалось и продолжает использоваться как инструмент против армянского суверенитета и независимости.