Пашинян назвал "карабахское движение" угрозой для Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "карабахское движение" представляет собой угрозу для армянской государственности.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе выступления в парламенте Пашинян подчеркнул, что любые попытки возобновить это движение будут иметь разрушительные последствия для страны.
По его словам, после обретения независимости в Армении была сформирована государственная система, основным приоритетом которой стало урегулирование карабахского вопроса - в ущерб другим важным аспектам внутренней политики.
Глава правительства отметил, что продолжение "карабахского движения" представляет опасность, так как, по его мнению, оно использовалось и продолжает использоваться как инструмент против армянского суверенитета и независимости.
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