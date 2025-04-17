https://news.day.az/politics/1745726.html Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО 17 апреля продолжилось заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и...
Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО
17 апреля продолжилось заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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