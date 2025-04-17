Франция пытается мстить Баку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На днях глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро грозно пообещал Азербайджану "жесткий ответ" на поддержку Баку народам, желающим освободиться от гнета французского неоколониализма. Похоже, Париж определился со своим "жестким ответом".

Франция очень старалась добиться антиазербайджанских действий от международных организаций, но у нее это не вышло. У Азербайджана оказалось больше друзей, чем хотели думать в Париже, да и международное право, как не крути, не обойдешь. Застопорились даже планы финансирования Евросоюзом милитаризации Армении. Французская сторона из кожи лезла, чтобы выбить такое решение у ЕС, а тут СМИ сообщают, что Венгрия его взяла и заблокировала.

Единственным инструментом "жесткого ответа" для Парижа осталось разрушение мирного процесса путем поддержки реваншистов и сепаратистов. В то время, как официальный Ереван заявляет о закрытии так называемого "карабахского движения", депутат Европарламента от Франции Николя Бе едет в Армению для встречи с протестующими сепаратистами. Как известно, едва пригрело солнышко, добровольные перемещенцы из Карабаха начали кучковаться перед конторой Пашиняна и даже поставили палатки.

Французский евродепутат прибыл в Ереван специально для инструктажа армян, проводящих сидячий протест на Площади свободы. Мсье Бе дал сепаратистам и реваншистам необходимые поручения, проверил, как выполняется домашнее задание, а потом порадовал оппозицию приятными для ее слуха заявлениями про "агрессора" и "жертв агрессии". Бе обеспокоен, что подписания мирного договора без гарантий добиться не удается, и Азербайджан выдвигает "все новые требования". Мсье, видимо, только сейчас подключился и не в курсе, что два основных условиях - изменения в Конституцию и роспуск Минской группы - выдвинуты Азербайджаном еще несколько лет назад и никак не могут считаться "новыми".

В Ереван вместе с Бе прибыл еще один французский депутат, причем, от Новой Каледонии, - Николас Метцдорф. Он уже успел встретился с Шахраманяном и объявить, что "Франция не должна уступать диктатуре, которая дестабилизирует наши территории по всему миру". О чем это говорит? О том, что визит французов связан вовсе не с интересами армян. У Франции свои терки с Азербайджаном, а армяне, как всегда, только винтик.

Франции наплевать на армян Карабаха. Это правда. После антитеррористической операции сентября 2023 года, она приняла активное участие в организации "исхода", рассматривая это как инструмент против Баку. Болваны, покорно собравшие вещи и, пардон, как стадо за пастухом, двинувшиеся в Армению, думали, что дальше их ждет распрекрасная жизнь в диаспоре где-нибудь в Марселе и по другую сторону Атлантики. Но шуртвацев не пропустили ни во Францию, ни в другие края, где диктует правила армянство. Не для того организовывался их ускоренный выезд из Азербайджана. Они должны были стать главным инструментом, главной дубинкой против Баку. Но что-то пошло не так. Не так повел себя и Пашинян. Армянский премьер переписал выделенную ему роль и вместо ультиматумов Азербайджану, заговорил о конце карабахского движения и даже допустил изменения в Конституцию.

Теперь мсье Бе и Метцдорф прибыли в Ереван и привезли новые инструкции.

То, что никакого массового и беспрепятственного возвращения армян в Карабах не будет, все давно поняли. Усвоить это помогли встречные требования Азербайджана о возвращении азербайджанцев в Армению. Отделить один вопрос от другого лобби не удалось, поэтому тема начала угасать. Армянство очень обеспокоено, что судьба добровольно выехавших из Карабаха армян перестала быть первым пунктом мировой повестки. Оно повысило гонорары лоббистам, чтобы те начали таки принимать меры. Самим бывшим жителям Карабаха это ничего не даст, наоборот, их проблемы только усугубятся. Но разве диаспору или мсье Бе это интересует? Все, что интересует армянство и клиентов армянской кормушки, это месть Азербайджану. Не важно, каким путем. Вот хотя бы путем публичных обнимашек с сепаратистами и реваншистами. Это одна из тех немногочисленных возможностей, которые еще доступны противникам Азербайджана.

Кстати, во Франции до сих пор действует так называемое "представительство арцаха", а французские СМИ до сих пор продолжают называть бывших "чиновников" сепаратистского режима "президентами" и "министрами.

Наш совет не мсье Бееее, Мееее или как его там, не Европарламенту, а бывшим жителям Карабаха. Заканчивайте цирк. Для возвращения в Азербайджан у вас есть только один путь, и он хорошо известен.

Кстати, кто-нибудь знает, как будет Беее и Мееее по-французски?