Как продвигается газификация освобожденных территорий Азербайджана?

В целях поэтапной реконструкции газотранспортной системы на освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство SOCAR магистральных газопроводов в четырех направлениях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики.

Согласно информации, первым направлением является Лачинское, и это строительство газопровода "Горадиз-Лачин" и ответвлений от него с установкой газораспределительных станций (ГРС) - Джебраильской, Зангиланской, Миндживанской, Губадлинской, Лачинской.

Отмечается, что завершено строительство магистрального газопровода Горадиз-Лачинарасы (с основным ответвлением - Лачинская ГРС) и сдана в эксплуатацию линейная часть. Завершено строительство ответвлений Джебраильской ГРС, Зангиланской ГРС, Миндживанской ГРС, Губадлинской ГРС, Лачинской ГРС. Начаты строительные работы на Лачинской ГРС, Джебраильской ГРС, Миндживанской ГРС и Зангиланской ГРС, ведутся подготовительные работы к началу строительства Губадлинской ГРС.

Второе направление - Шушинское - охватывает строительство магистрального газопровода "Беюк Бахманлы-Шуша", ответвлений от этого трубопровода - "Физули" и "Агоглан (Гадрут)", а также строительство на основном трубопроводе и его ответвлениях газораспределительных станций "Шуша", "Физули" и "Агоглан". Строительство магистрального газопровода по направлению "Беюк Бахманлы-Шуша" (основной трубопровод с ответвлением к Шушинской ГРС) завершено, и линейная часть введена в эксплуатацию. Завершено строительство ответвления газопровода "Физули" и обеспечено газоснабжение города Физули. Строительство ответвления газопровода "Агоглан" также завершено, и он подключён к существующей системе. Начаты работы по строительству Физулинской, Шушинской и Агогланской (Гадрутской) ГРС.

Третье направление - Агдамское - это строительство газопровода "Азадгарагоюнлу-Агдам" и ответвления от него - газопровода с установкой на нем Агдамской ГРС. Завершено строительство магистрального газопровода "Азадгарагоюнлу-Агдам" и сдана в эксплуатацию линейная часть. Началось строительство Агдамской ГРС.

Четвертое направление - Кяльбаджарское - это строительство газопровода "Агдам - Кяльбаджар" и ответвления от него - газопровода с установкой Кяльбаджарской ГРС. Завершено строительство магистрального газопровода "Агдам-Кяльбаджар", магистрального газопровода "Агдам-Аскеран". Началось строительство Кяльбаджарской ГРС. Завершено строительство газопровода "Кяльбаджар-Истису" с установкой на нем газорегуляторных пунктов (ГРП) . Начато строительство ГРП "Истису".