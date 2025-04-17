Сколько золота в Азербайджане?

Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) увеличил свои вложения в золото.

По информации Day.Az со ссылкой на ГНФАР, в первом квартале 2025 года объем инвестиций в золото составил 16 миллиардов 134,4 миллиона долларов США, что составляет 25,8% от всего инвестиционного портфеля Фонда. За первые три месяца этого года Фонд увеличил свои вложения в золото на 3 миллиарда 779,8 миллиона долларов США. Для сравнения, на конец 2024 года инвестиции в золото составляли 12 миллиардов 354,6 миллиона долларов, что эквивалентно 20,6% портфеля.

Кроме того, в первом квартале 2025 года ГНФАР приобрел 18,7 тонны золота. Если на конец 2024 года золотые резервы Фонда составляли 146,6 тонны, то на 1 апреля 2025 года эта цифра выросла до 165,3 тонны. С начала 2024 года Фонд приобрел в общей сложности 63,5 тонны золота.