Азербайджан и Швейцария - культурный диалог во имя инклюзивности

В Азербайджанском национальном музее ковра реализуется новый проект, направленный на развитие межкультурного диалога между Швейцарией и Азербайджаном, а также на содействие укреплению инклюзивности в музеях, сообщает Day.Az.

Проект, основанный на сотрудничестве между музеем и посольством Швейцарии и Ассоциацией женщин и эмансипации Швейцарии, нацелен на создание более доступной и полезной музейной среды для людей с особыми потребностями.

В рамках двухмесячного проекта сотрудники отдела традиционных технологий проводят мастер-классы по ковроткачеству для детей с аутизмом и членов ОО "Дети Азербайджана". Кроме того, здесь проводится специальный тренинг под руководством куратора проектов по искусственному интеллекту и искусству Ассоциации женщин и эмансипации Швейцарии Валерии Бибен. Обучение осуществляется по образовательной программе Ассоциации по созданию эскизов ковров с использованием искусственного интеллекта. Эта новая методология не только позволяет детям изучать традиционное ковроткачество в современном и интерактивном формате, но и предоставляет им творческий и практический образовательный опыт.

Следует отметить, что проект имеет важное значение с точки зрения обмена передовым опытом в области доступности для людей с особыми потребностями, сохранения культурного наследия и его передачи будущим поколениям, а также дальнейшего расширения партнерства между Швейцарией и Азербайджаном.