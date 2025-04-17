https://news.day.az/politics/1745718.html Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ Продолжается рабочий визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в город Санкт-Петербург Российской Федерации. Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.
Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ
Продолжается рабочий визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в город Санкт-Петербург Российской Федерации.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.
В рамках визита спикер Сахиба Гафарова 17-го апреля приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.
На заседании была рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи за отчётный период, осуществленные мероприятия, а также иные организационные вопросы. Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова выразила свое мнение по обсуждаемым темам.
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