https://news.day.az/unusual/1745686.html

В Испании засняли впечатляющее природное явление - ВИДЕО

Супер кадры случайно засняли на испанском курорте Пальма-де-Майорка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мало того, что рядом с кораблем бьет молния, так там еще формируются два водных смерча.