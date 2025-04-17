В Испании засняли впечатляющее природное явление

Супер кадры случайно засняли на испанском курорте Пальма-де-Майорка.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мало того, что рядом с кораблем бьет молния, так там еще формируются два водных смерча.