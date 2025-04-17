https://news.day.az/unusual/1745686.html В Испании засняли впечатляющее природное явление - ВИДЕО Супер кадры случайно засняли на испанском курорте Пальма-де-Майорка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мало того, что рядом с кораблем бьет молния, так там еще формируются два водных смерча.
В Испании засняли впечатляющее природное явление - ВИДЕО
Супер кадры случайно засняли на испанском курорте Пальма-де-Майорка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мало того, что рядом с кораблем бьет молния, так там еще формируются два водных смерча.
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