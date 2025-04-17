В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о крахе идеологии, стратегии и морального фундамента макронизма.

Day.Az представляет публикацию:

17 апреля 2025 года во Франции прошёл первый за восемь лет заседание Совета министров без Алексиса Колера - ближайшего соратника Эммануэля Макрона, его "тени" и главного куратора внутренней и внешней политики Елисейского дворца. Колер официально покинул пост генерального секретаря - ключевой позиции, которую он занимал с начала президентства Макрона. Его отставка уже вызвала бурную реакцию в политических и экспертных кругах.

Отставка Колера - это не просто кадровая перестановка в окружении Макрона. Это тревожный симптом более глубокого кризиса - краха идеологии, стратегии и морального фундамента макронизма. Человека, которого называли "близнецом" президента, больше нет в системе. Но, что важнее, с его уходом начинает распадаться тот токсичный клуб личной преданности, на котором Макрон выстраивал свою власть.

Колер - не просто чиновник. Он был архитектом ключевых направлений внешней политики Франции, включая деструктивный курс на Кавказе. Его роль в продвижении ангажированной и односторонней политики по отношению к Азербайджану хорошо известна дипломатическим кругам. Под его влиянием Франция из гаранта баланса превратилась в открытого лоббиста армянской позиции, подрывая собственную репутацию как медиатора.

Сегодня становится всё очевиднее: Алексис Колер и Одри Азуле - не просто отдельные фигуры, а часть закрытой системы, где на первом месте стоят не профессионализм и работа на благо страны, а личные связи, взаимные услуги и защита своих. Это круг приближённых, построенный вокруг Макрона, который больше похож не на команду реформаторов, а на закрытую группу, где друг друга прикрывают и продвигают наверх по дружбе, а не по заслугам.

Поэтому уход Колера - это не просто "конец эпохи", как пишут некоторые французские СМИ. Это, скорее, начало конца целой модели власти, где всё держится на красивых словах, показных реформах и якобы "новом подходе". На деле же система давно трещит по швам: Макрон теряет людей, теряет контроль, и его влияние уже не то.

На этом фоне особенно показательно, что сейчас активно обсуждается возможное назначение Одри Азуле премьер-министром. Если это случится, будет окончательно ясно: во Франции больше не играет роли, кто способен справиться с задачами. Главное - быть частью "своих". Это и есть настоящее вырождение демократии - когда власть не выбирается, а передаётся внутри закрытого круга.

Недонаполеон так яро мечтал стать лидером всего мира, что профукал крах системы в собственной резиденции.