В Кыргызстане пройдут Дни культуры Азербайджана
В Кыргызстане пройдут Дни культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.
Программа культурных мероприятий:
21 апреля
15:00 - Открытие выставки азербайджанского национального наследия и искусства (Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева);
19:00 - Гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства (Кыргызская национальная филармония им. Токтогула Сатылганова).
22 апреля
14:30 - Открытие уголка азербайджанской литературы (Национальная библиотека им. Алыкула Осмонова Кыргызской Республики);
15:00 - Презентация книги Бахтияра Вахабзаде (Национальная библиотека им. Алыкула Осмонова Кыргызской Республики);
19:00 - Концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).
23 апреля
16:00 - Мастер-класс режиссера Азербайджанского государственного театра пантомимы Джейхуна Дадашова (Кыргызский государственный национальный русский драматический театр им. Чынгыза Айтматова);
19:00 - Вечер симфонической музыки, посвященный 140-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).
24 апреля
16:00 - Концерт ансамбля традиционных музыкальных инструментов (Кыргызский национальный театр "Манас");
19:00 - Вечер джазовой музыки (Кыргызская национальная консерватория им. Калыя Молдобасанова).
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