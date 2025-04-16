"Каждая игра с "Шеки" будет битвой"

Американский легионер баскетбольного клуба "Гянджа" Малек Дейвис заявил, что предстоящие матчи плей-офф против "Шеки" обещают быть особенно напряженными.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, баскетболист подчеркнул, что команда настроена пройти как можно дальше в турнире, чтобы порадовать как клуб, так и болельщиков:

"Наша цель - побеждать в играх и продлить сезон, дав себе еще один шанс. Нас ждут поединки с "Шеки", и я ожидаю, что это будут очень тяжелые матчи. Каждая игра станет настоящей битвой. Мы хорошо подготовились, прошли серьезные тренировки и тщательно разобрали соперника. У нас есть четкий план, и мы выложимся на максимум, чтобы добиться победы".

Напомним, что "Гянджа" уверенно вышла в плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, одержав две победы над "Лянкяраном" в стадии плей-ин. В следующем раунде команда встретится с "Шеки".