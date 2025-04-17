ВВС США примут на вооружение новый бомбардировщик

Военно-воздушные силы (ВВС) США где-то в "середине 2020-х годов" готовы принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Как передает Day.Az, об этом стало известно изданию The Aviationist.

В ходе симпозиума по обороне и промышленности Black Hills Defense and Industry, который состоялся в Южной Дакоте, представители ВВС США и компании-разработчика Northrop Grumman заявили, что B-21 Raider "близок" к готовности поступить на вооружение. Первой новый самолет получит авиабаза Эллсворт, персонал которой ожидает прибытия B-21 Raider в середине 2020-х.

"Прибытие B-21 в Эллсворт, как ожидается, привлечет на базу 1500 военнослужащих ВВС США, что приведет к ожидаемому увеличению общей численности населения района на 4000 человек", - говорится в публикации.