Нефть растет в цене

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 1,17% и составила $66,62 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 1,46% и составила $63,38.