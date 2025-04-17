https://news.day.az/economy/1745455.html Нефть растет в цене - данные торгов В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 1,17% и составила $66,62 за баррель. Как сообщает АПА-Экономикс, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 1,46% и составила $63,38.
Нефть растет в цене - данные торгов
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 1,17% и составила $66,62 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 1,46% и составила $63,38.
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