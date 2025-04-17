Названо место проведения второго раунда переговоров между США и Ираном
Второй раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию разногласий по поводу ядерной программы Ирана состоится в Риме 19 апреля.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Омана.
В министерстве сообщили, что целью переговоров будет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению.
Отметим, что 12 апреля в столице Омана Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана под руководством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткофа. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения.
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