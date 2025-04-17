Азербайджан и Россия обсудили перспективы экономического сотрудничества
Обсужден обмен опытом и информацией между Министерством экономики Азербайджана и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана.
Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России Олегом Скуфинским.
На встрече была отмечена работа, проделанная в Азербайджане в сферах управления государственным имуществом, приватизации, эффективного использования земель, кадастра и регистрации недвижимости.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, обмена опытом и данными между Министерством экономики Азербайджана и Федеральной службой России, эффективное использование реестровой и кадастровой информации, а также вопросы построения национальной пространственной инфраструктуры.
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