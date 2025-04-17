Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал политику «одного Китая»

Азербайджан всегда поддерживал политику "одного Китая".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, приняв верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Китаем охватывает широкий спектр сфер - политическую, торгово-экономическую, транспортную, энергетическую, промышленную, инвестиционную, сферу безопасности, культурно-гуманитарную и другие области. Коснувшись успешного сотрудничества наших стран в рамках международных организаций, глава государства отметил взаимную поддержку.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал политику "одного Китая".

Отметив, что проект "Один пояс, один путь" является проектом, объединяющим страны на обширной географии и продвигающим сотрудничество, глава государства сказал, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу Китая.

Подчеркнув, что в Азербайджане созданы все необходимые инфраструктурные проекты, а несколько находятся на стадии реализации, Президент Ильхам Алиев отметил наличие широких возможностей для сотрудничества между нашими странами с точки зрения развития Среднего коридора.