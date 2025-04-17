Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "Об авиации".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 1.1.2-1 закона Азербайджанской Республики "Об авиации", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В статье 1.1.2-1 данного закона под "органом (учреждением)" понимается Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики следует решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 28 февраля 2025 года № 142-VIIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об авиации".

Глава государства утвердил закон в связи с исполнением соответствующего указа.