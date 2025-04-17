https://news.day.az/politics/1745581.html Азербайджан и Словения активизировали политический диалог Азербайджан и Словения активизировали политический диалог. Как сообщает Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Словении Таня Файон на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется
Азербайджан и Словения активизировали политический диалог
Азербайджан и Словения активизировали политический диалог.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Словении Таня Файон на пресс-конференции в Баку.
Новость обновляется
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