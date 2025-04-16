Праздник искусств и творческой самобытности в Массалы

В Государственной картинной галерее города Масаллы открылась передвижная выставка живописи и фотографии, организованная министерством культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Проект организован в рамках объявленного в Азербайджане "Года Конституции и суверенитета", направленного на демонстрацию этнического разнообразия в Азербайджане, приверженности ценностям мультикультурализма, поощрение диалога между этническими группами и укрепление толерантности в обществе. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, глава Исполнительной власти Масаллинского района Араз Ахмедов, представители культуры и общественности. Перед открытием были возложены цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева.

Название выставки "Müxtəlifliyə qucaq açaq" символизирует сосуществование и гармонию различных этнических групп и культур в Азербайджане, а также ценность и сохранение этого разнообразия. Здесь были представлены живописные и графические произведения известных азербайджанских художников из фонда Государственной картинной галереи, а также фотографии из коллекции Союза фотографов Азербайджана. Кроме того, в рамках выставки представлена инсталляция под названием "Эхо". В инсталляции, состоящей из зеркал, неоновой краской будут написаны фразы на языках разных народов. Зеркало символизирует причастность зрителя к мультикультурному Азербайджану, прозрачный круг - открытость и отсутствие границ культурного разнообразия, а надписи неоновой краской демонстрируют невидимые, но прочные связи между различными языками и культурами. В рамках проекта, который продлится 15 дней, также представлена интерактивная выставка под названием "Древо генетического кода". Участники с помощью отпечатков пальцев будут рисовать листья на полотне с изображением дерева. Корни дерева символизируют наше наследие, а ветви - наше будущее.

Гостям была также представлена книжная выставка в парке Гейдара Алиева, издания, отражающие культурное разнообразие Азербайджана, написанные на языках различных народов и рассказывающие об их фольклоре и истории.

Затем в Детской школе искусств была представлена концертная программа с участием фольклорных коллективов малочисленных народов. Заместитель министра культуры Мурад Гусейнов ознакомился с деятельностью Детской школы искусств в городе Масаллы и посетил концертную программу, подготовленную учащимися. В завершение народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов провёл мастер-класс для учеников, обучающихся по специальности "Фортепиано" в школах районов, охваченных деятельностью Лянкяран-Астаринского регионального управления культуры.