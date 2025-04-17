Семья диких кабанов появилась в центре Берлина

"Зеленая" политика в Германии работает - в центре Берлина заметили семью кабанов на прогулке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В столице Германии целая семья диких кабанов была снята на видео, переходившей улицу почти по пешеходному переходу.

В комментариях пишут, что налицо позитивные последствия проводившейся властями "зелёной" политике и ликвидации немецкой промышленности.