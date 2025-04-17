https://news.day.az/popularblog/1745696.html Семья диких кабанов появилась в центре Берлина - ВИДЕО "Зеленая" политика в Германии работает - в центре Берлина заметили семью кабанов на прогулке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В столице Германии целая семья диких кабанов была снята на видео, переходившей улицу почти по пешеходному переходу.
Семья диких кабанов появилась в центре Берлина - ВИДЕО
"Зеленая" политика в Германии работает - в центре Берлина заметили семью кабанов на прогулке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В столице Германии целая семья диких кабанов была снята на видео, переходившей улицу почти по пешеходному переходу.
В комментариях пишут, что налицо позитивные последствия проводившейся властями "зелёной" политике и ликвидации немецкой промышленности.
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