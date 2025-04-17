Джейхун Байрамов выразил надежду на расширение словенского бизнеса в Карабахе

Надеемся на расширение словенского бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

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