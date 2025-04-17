https://news.day.az/politics/1745578.html Джейхун Байрамов выразил надежду на расширение словенского бизнеса в Карабахе Надеемся на расширение словенского бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку. Новость обновляется
Джейхун Байрамов выразил надежду на расширение словенского бизнеса в Карабахе
Надеемся на расширение словенского бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.
Новость обновляется
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