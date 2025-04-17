Джейхун Байрамов обозначил условия для мирного соглашения с Арменией

Мирное соглашение с Арменией возможно после решения ключевых вопросов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Азербайджан всегда выступал за поддержку диалога и в последние годы мы вели этот диалог с армянской стороной достаточно интенсивно. У нас состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Встреча прошла продуктивно и была полезной для обеих сторон с точки зрения обмена позициями. За два с половиной года результатом этого процесса стало достижение предварительных договоренностей по тексту мирного соглашения. Хочу еще раз подчеркнуть, что инициатором мирного процесса и автором проекта мирного соглашения с Арменией выступил именно Азербайджан", - сказал он.

В то же время, как подчеркнул министр, азербайджанская сторона вновь донесла до Армении перечень нерешенных вопросов, устранение которых необходимо для окончательного достижения соглашения.

"С 2022 года мы последовательно передаем Армении наши требования, включая необходимость внесения изменений в ее Конституцию. Мы также обратили внимание армянской стороны на бесперспективность попыток сохранить Минскую группу ОБСЕ", - сказал Дж.Байрамов.