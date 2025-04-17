Главы МИД Азербайджана и Словении проводят встречу один на один

Проходит встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Словении Таней Файон.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В ходе обсуждений основное внимание уделяется перспективам углубления политического сотрудничества, увеличению торговли и инвестиций, а также взаимной поддержке на многосторонних платформах", - отмечается в публикации ведомства.

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