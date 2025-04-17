Начальник стройки погиб при попытке спасти коллег

Как уже сообщалось, накануне в Агсуинском районе экскаватор с рабочими, выполнявшими дорожно-ремонтные работы, перевернулся из-за сильного селя в реке. В результате погиб начальник строительного участка Парвиз Аятуллаев.

Как передает Day.Az, в социальных сетях распространились кадры с места происшествия.

На видео видно, как двое сотрудников компании оказались в беспомощном состоянии из-за паводка, вызванного разливом реки Агсу. Их коллеги попытались спасти их с помощью экскаватора, а Парвиз Аятуллаев, находясь в ковше экскаватора, приблизился к пострадавшим, чтобы с помощью веревки вытащить их из воды.

В этот момент поток воды усилился, и экскаватор был унесён течением. Находившиеся в нём Парвиз Аятуллаев и ещё один сотрудник упали в реку.

Спасти жизнь Парвиза не удалось. Ещё трое человек получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что 42-летний Парвиз Аятуллаев был отцом четверых детей.