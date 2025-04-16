Команда азербайджанского шахматиста стала чемпионом Италии

Команда Lazio Scacchi, в состав которой входит проживающий в Италии азербайджанский шахматист Мирага Агаев, добилась исторического успеха в серии Master чемпионата страны.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, на турнире, состоявшемся в итальянском муниципалитете Дарфо-Боарио-Терме, команда Lazio Scacchi с 16 очками заняла первое место и впервые стала чемпионом страны.

Получивший место в составе команды азербайджанский шахматист Мирага Агаев, известный в итальянских медиа как шахматный вундеркинд, также сыграл важную роль в этой победе. Его стабильная и уверенная игра внесла серьезный вклад в общий успех команды.

Lazio Scacchi добилась высоких результатов не только в командном зачете, но и по индивидуальным показателям. Команда, получившая преимущество на четырех из пяти досок, также заняла первое место в общем зачете. На 1-й доске блестящими победами отличился Алексей Сарана, на 3-й доске - Себастьян Лермито, на 4-й - Мишель Годена, а на запасной - Мирага Агаев.

Отметим, что в следующем сезоне в серии А1 будут бороться клубы Grifone, Mimosa, Scacchistica Trentina и Cerianese. В то же время команды из нижестоящих лиг Kodokan Messina, Scacchistica Novarese, Firenze Scacchi, Prato, Ostia Scacchi, а также La Spezia, Varese и Chessmate di bagheria также будут выступать в высшей лиге.