https://news.day.az/society/1745619.html

Важная новость для учащихся 11-х классов

Объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного в Азербайджане 9 марта 2025 года по уровню полного (11 лет) среднего образования. Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ. Из 58 732 человек, которые должны были прийти на экзамен, 407 не явились. Результаты 11 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.