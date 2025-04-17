https://news.day.az/society/1745619.html Важная новость для учащихся 11-х классов Объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного в Азербайджане 9 марта 2025 года по уровню полного (11 лет) среднего образования. Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ. Из 58 732 человек, которые должны были прийти на экзамен, 407 не явились. Результаты 11 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.
Важная новость для учащихся 11-х классов
Объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного в Азербайджане 9 марта 2025 года по уровню полного (11 лет) среднего образования.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Из 58 732 человек, которые должны были прийти на экзамен, 407 не явились. Результаты 11 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.
Среди участников экзамена наивысший результат показали 20 человек, набрав 300 баллов.
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