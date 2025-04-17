Неймар снова получил травму.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Euro-Football.ru.

Нападающий "Сантоса" Неймар был вынужденно заменён в матче 4-го тура чемпионата Бразилии против "Атлетико Минейро". 33-летний футболист вышел в стартовом составе, но уже на 34-й минуте покинул поле из-за повреждения.

Пока неясно, насколько серьёзна травма нападающего. Совсем недавно он восстановился после предыдущей травмы, из-за которой пропустил первые два тура текущего чемпионата.

В прошлом туре против "Флуминенсе" Неймар вышел на замену во втором тайме. Сегодня, когда он покидал поле, "Сантос" выигрывал со счётом 2:0 - этот счёт сохранился до финального свистка.