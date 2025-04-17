Дуров заявил о соответствии Telegram требованиям ЕС
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что его компания всегда соблюдала законы Евросоюза.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, так Дуров прокомментировал сообщения о том, что Telegram начал подчиняться законам ЕС только после его задержания во Франции в 2024 году.
"Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом наконец-то заставило Telegram подчиниться европейским правилам. Это неправда. Telegram всегда соблюдал законы ЕС", - написал Дуров в своем блоге.
Он также подчеркнул, что после своего задержания именно полиция Франции начала "соблюдать европейские правила", так как начала законно отправлять запросы в Telegram в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
"В результате французские суды получили возможность получать от Telegram IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений", - добавил Дуров.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре