Азербайджан уведомил четыре страны о нарушениях в поставляемых товарах

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) направило предупредительные письма компетентным органам четырех стран в связи с выявленными несоответствиями в продукции, ввозимой в страну.

Как передает Day.Az, в рамках проводимых контрольных мероприятий были отобраны образцы ряда импортируемых пищевых продуктов. По итогам лабораторных исследований в них зафиксированы нарушения установленных требований.

На основании полученных результатов АПБА предпринимает соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Предупредительные уведомления направлены властям Новой Зеландии, Китая, Узбекистана и России с просьбой принять меры по устранению выявленных нарушений.