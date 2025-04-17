https://news.day.az/politics/1745633.html Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку - ФОТО 17 апреля находящаяся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон посетила Аллею шехидов и памятник Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку - ФОТО
17 апреля находящаяся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон посетила Аллею шехидов и памятник Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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