Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку

17 апреля находящаяся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон посетила Аллею шехидов и памятник Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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