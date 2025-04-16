https://news.day.az/society/1745392.html "АЖД" о расписании движения пассажирских поездов Никаких изменений в расписании движения пассажирских поездов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) нет.
"АЖД" о расписании движения пассажирских поездов
Никаких изменений в расписании движения пассажирских поездов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) нет.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.
Отмечается, что при этом в связи с нестабильными погодными условиями могут наблюдаться случаи частичного отклонения от графика.
"В вечернее время все рейсы в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт будут выполняться по графику до 20:20, а в направлении Баку-Пиршаги-Сумгайыт - до 23:00.
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