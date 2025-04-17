В Пятигорске предотвращен теракт на концерте Павла Воли, который должен был состояться 16 апреля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По указанию террористической организации "Исламское государство" 24-летний уроженец Таджикистана Исроилджон Курбонов планировал поджечь Дворец культуры "София" во время выступления стендап-комика.

Однако теракт удалось предотвратить. Вчера Курбонов был задержан.

Павел Воля же сообщил, что концерт отменили "по техническим причинам".