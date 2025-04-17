https://news.day.az/showbiz/1745685.html Предотвращен теракт на концерте Павла Воли - ВИДЕО В Пятигорске предотвращен теракт на концерте Павла Воли, который должен был состояться 16 апреля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предотвращен теракт на концерте Павла Воли - ВИДЕО
В Пятигорске предотвращен теракт на концерте Павла Воли, который должен был состояться 16 апреля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По указанию террористической организации "Исламское государство" 24-летний уроженец Таджикистана Исроилджон Курбонов планировал поджечь Дворец культуры "София" во время выступления стендап-комика.
Однако теракт удалось предотвратить. Вчера Курбонов был задержан.
Павел Воля же сообщил, что концерт отменили "по техническим причинам".
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