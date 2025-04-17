Взрыв на заводе по производству ракетных двигателей в США

В США произошел взрыв на испытательном полигоне завода Northrop Grumman по производству твердотопливных ракетных двигателей. Об этом пишет Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При взрыве пострадавших не обнаружили. При этом одно из строений завода было уничтожено. На месте происшествия продолжается расследование. Гражданам посоветовали избегать посещения этого района из-за следственных действий.