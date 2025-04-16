https://news.day.az/society/1745432.html В Азербайджане произошло землетрясение В 19 километрах к северу от станции Исмаиллы 16 апреля произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр НАНА, подземные толчки были зафиксированы в 22:56 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,1, очаг находился на глубине 9 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
В 19 километрах к северу от Исмаиллы произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр НАНА, подземные толчки были зафиксированы в 22:56 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,1, очаг находился на глубине 9 километров. Подземные толчки не ощущались в окружающих населённых пунктах.
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