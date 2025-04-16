В Азербайджане произошло землетрясение

В 19 километрах к северу от Исмаиллы произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр НАНА, подземные толчки были зафиксированы в 22:56 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,1, очаг находился на глубине 9 километров. Подземные толчки не ощущались в окружающих населённых пунктах.