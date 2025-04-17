https://news.day.az/showbiz/1745536.html Названы дата и место проведения «Евровидения-2025» В этом году 69-й международный конкурс песни "Евровидение" пройдет в швейцарском Базеле. Об этом сообщается на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Согласно представленной информации, первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй - в четверг, 15 мая, а финал запланирован на субботу, 17 мая.
Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»
В этом году 69-й международный конкурс песни "Евровидение" пройдет в швейцарском Базеле. Об этом сообщается на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно представленной информации, первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй - в четверг, 15 мая, а финал запланирован на субботу, 17 мая.
Конкурсанты будут выступать на арене St. Jakobshalle.
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