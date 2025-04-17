Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»

В этом году 69-й международный конкурс песни "Евровидение" пройдет в швейцарском Базеле. Об этом сообщается на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно представленной информации, первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй - в четверг, 15 мая, а финал запланирован на субботу, 17 мая.

Конкурсанты будут выступать на арене St. Jakobshalle.