Франция открыто угрожает Алжиру

Автор: Мехти Ахмедзаде

Последний дипломатический скандал с высылкой 12 французских дипломатов из Алжира, кажется, очень сильно задел Францию. После всякого рода необоснованных обвинений министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро в адрес алжирской стороны, в ход пошел глава МВД Брюно Ретайо.

Напомним, что на днях правительство Алжира приняло решение выслать из страны 12 французских дипломатов в ответ на арест во Франции алжирского консульского сотрудника, подозреваемого в причастности к похищению оппозиционного блогера Амир Бухорса (известного как Amir DZ). Алжир расценил этот арест как нарушение дипломатических норм и попытку унизить страну. В ответ Франция объявила о зеркальной высылке 12 алжирских дипломатов, что усугубило и без того напряжённые отношения между двумя странами. Барро предупредил, что этот шаг Алжира не останется без ответа. Очевидно, что Париж не собирается успокаиваться и признавать свои ошибки.

Комментируя происходящее Ретайо подчеркнул, что Франции придется активизировать усилия и другие "инструменты", чтобы оказать давление на Алжир.

"У нас есть много инструментов. Франция - великая страна. Это не просто дипломатический вопрос; это также вопрос гордости французского народа, который больше не хочет, чтобы Алжир унижал нас", - изрек он в эфире RTL.

Во-первых, причем здесь разговоры про "унижение"? Алжир первый оказался под ударом. Если кто-то и может говорить в таком духе, то это определенно не французская сторона.

Во-вторых, почему глава внутреннего ведомства сует свой нос во внешнеполитические вопросы?

"Я попадаю в заголовки СМИ, которые оплачиваются правительством, алжирских СМИ. Я большая цель", - сказал Ретайо.

По ходу, мы имеем дело с диагнозом "мании величия".

Франция на глазах превращает локальный инцидент в затяжной дипломатический кризис. Пока Алжир действует расчётливо и в рамках дипломатических механизмов, Париж продолжает накалять обстановку, усиливая риторику и расширяя круг вовлечённых лиц. Складывается ощущение, что французская власть не ищет решения конфликта, а сознательно загоняет себя в угол, где остаются лишь громкие речи и показные угрозы. И чем громче эти речи, тем отчётливее видно: никакой стратегии за ними нет.