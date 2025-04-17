В Словении пообещали содействие азербайджанскому бизнесу
Азербайджанским компаниям в Словении будет оказана соответствующая поддержка на государственном уровне.
Об этом сказал сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку генеральный секретарь министерства экономики, туризма и спорта Словении Митча Благанье, сообщает Day.Az.
"Словенские компании добились значительных успехов во всем мире благодаря своим высоким достижениям в инженерии, технологиях, промышленности и других областях. В таких областях, как аэрокосмическая промышленность, информационные технологии, строительство наша страна зарекомендовала себя как европейский хаб. Мы добились успехов в фармацевтической и автомобильной промышленности. У нас есть сотрудничество с зарубежными странами в этих областях", - сказал он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре