Молодые дизайнеры Baku Culture and Creative Fashion Week примут участие в Неделе моды в Анталье

Организаторы первой Международной Бакинской Недели культуры и творческой моды (Baku Culture and Creative Fashion Week) - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и основатель AFWEU (представляющей Азии, Африку, Америку и Европу) Айдын Ачык - вручили сертификаты молодым дизайнерам, сообщает Day.Az.

Они посетили Азербайджанскую государственную академию художеств и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, где вручили сертификаты 13 воспитанникам вузов за участие в проекте. Мероприятия прошли при участии преподавателей вузов.

На встрече организаторы отметили, что в первой Международной бакинской неделе культуры и творческой моды приняли участие дизайнеры из Азербайджана, Казахстана, Грузии, России и Турции, а также местные молодые таланты. Изначально планировалось, что лучшие работы молодых дизайнеров будут представлены на Fashion Week Atlas - Неделе моды в Анталье, но позже было принято решение предоставить такую возможность всем участникам.

На встрече было подчеркнуто значение дальнейшего развития способностей молодежи в сфере модной индустрии. Проведение Fashion Week Atlas 29-30 мая с участием азербайджанских молодых дизайнеров станет знаковым событием. И всё это без каких-либо финансовых затрат! Таким образом, молодые таланты смогут представить свои коллекции наряду с известными дизайнерами на международной Неделе моды в Турции!

Такая важная поддержка молодых дизайнеров со стороны Айдына Ачыка и Гюльнары Халиловой, а также возможность получения международного опыта заслуживают высокой оценки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.