Лу Мэй о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем

Отношения между Азербайджаном и Китаем являются дружественными и носят характер стратегического партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй во время вручения Президенту Ильхаму Алиеву своих верительных грамот.

Лу Мэй сказала, что Китай также поддерживает успешное развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Она подчеркнула, что ее страна всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Посол отметила, что отношения между нашими странами являются дружественными и носят характер стратегического партнерства. Она заверила, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей.