Временные перебои с подачей газа в одном из районов Азербайджана

Завтра в некоторой части Гахского района временно отключат подачу газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В частности, запланирована замена газораспределительного шкафа на участке трубопровода диаметром 200 мм, который относится к Гахской газораспределительной станции. Также в селе Тураджлы будет установлен новый шкаф на трубе диаметром 250 мм, а в селе Алатемир предстоит замена повреждённого сегмента трубы среднего давления диаметром 273 мм.

В связи с этим, начиная с 9:30 утра 18 апреля и до завершения всех работ, подача газа будет временно прекращена в самом городе Гах и 26 близлежащих сёлах.