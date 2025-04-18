Азербайджанский гроссмейстер вплотную приблизился к мировой десятке

Ведущий азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров поднялся на две позиции в текущем мировом рейтинге и вплотную приблизился к мировой десятке.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Шахрияр Мамедъяров (2748), занимавший в рейтинге ФИДЕ 13-е место, в текущем списке прибавил 2,2 пункта и с показателем 2750,2 поднялся на 11-е место. От десятого места, которое занимает Алиреза Фирузджа, его отделяет семь пунктов.

Первая десятка текущего мирового рейтинга выглядит следующим образом:

1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2837)

2. Хикару Накамура (США, 2804)

3. Доммараджу Гукеш (Индия, 2787)

4. Арджун Эригаиси (Индия, 2787)

5. Фабиано Каруана (США, 2776)

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2773)

7. Рамешбабу Праггнанандха (Индия, 2758)

8. Вэй И (Китай, 2758)

9. Ян Непомнящий (Россия, 2757)

10. Алиреза Фирузджа (Франция, 2757)